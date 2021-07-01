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В Забайкалье оказывается помощь пострадавшим от паводков

В Забайкалье оказывается помощь пострадавшим от паводков
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Жители края собрали более 250 тысяч рублей для нуждающихся семей

Забайкальцы собрали более 250 тысяч рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков. Сбор финансовых средств был открыт 19 июня. На сегодняшний день, на счёт фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступило 255 тысячи рублей в помощь пострадавшим от паводков в районах края.

- В вопросах расходования средств, которые поступят на счёт, гарантирована полная прозрачность. Распределение будет вестись с учётом мнений специалистов отделов социальной защиты населения, которые работают в зонах стихийного бедствия, знают нужды каждой пострадавшей семьи. Отчёт будет размещен на сайте министерства, - уточнил глава министерства труда и социальной защиты населения края Евгений Казаченко.

По информации ведомства, на базе всех государственных учреждений социального обслуживания открыты пункты приёма гуманитарной помощи для нуждающихся забайкальцев, пострадавших в результате стихии. Всё принесённое в пункты будет направлено в районы, где необходима помощь.

Кроме этого, губернатор края поставил задачу по поставке овощей в пострадавшие районы.

- Все необходимые расчеты сделаны, сейчас их предоставят министерству финансов. Мы готовы осуществлять работу по поставке овощей. Жители получат морковь, картофель, капусту, лук, перцы,- рассказал министр сельского хозяйства Денис Бочкарёв.

Он добавил, что на данный момент решается вопрос по транспортировке груза в подтопленные районы, так как проезд всё ещё затруднен.

Напомним, что в Забайкалье создана межведомственная оперативная группа, занимающаяся вопросами ликвидации последствий ЧС, вызванной паводками. В неё вошли члены правительства, руководство ЗабЖД, представители региональных министерств, силовых структур. Также в крае открыта горячая линия по вопросам ликвидации последствий паводков для граждан. Звонок на линию бесплатный. Телефон: 8-800-30-22-135. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край благотворительность гуманитарная помощь паводок
 
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