 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

В Иркутской области стартуют сельские спортивные игры

В Иркутской области стартуют сельские спортивные игры
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Очередные соревнования состоятся в Нукутском районе

В посёлке Новонукутский Усть-Ордынского Бурятского округа со 2 по 4 июля пройдут XXXIX летние сельские спортивные игры Иркутской области. Соревноваться будут лучшие команды муниципальных образований области, прошедшие предварительный этап в своих территориях.

- Летние сельские спортивные игры входят в единый календарь план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год. По итогам областного этапа будет сформирована сборная команда Приангарья для участия в XIII всероссийских летних сельских спортивных играх, которые планируется провести с 17 по 22 июля в Пензе, - отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырёв.

В рамках летних сельских спортивных игр Иркутской области пройдут соревнования по волейболу, лёгкой атлетике, полиатлону, городошному спорту, перетягиванию каната, а также состоятся соревнования дояров и механизаторов. Итоги будут подводиться в личном, командном и общекомандном зачётах.

Программа соревнований по лёгкой атлетике включает в себя бег на 1500 и 3000 метров для мужчин, 800 и 1500 метров для женщин, а также смешанную эстафету 4х400 метров. Соревнования по полиатлону проводятся по программе летнего троеборья: пулевая стрельба, силовая гимнастика, бег на 2000 метров для мужчин и 1000 метров для женщин.

Соревнования дояров проводятся также по программе троеборья: бег (для мужчин предусмотрена дистанция 500 м, для женщин – 300 м), сборка и разборка доильного аппарата, упражнения силовой гимнастики. Соревнования механизаторов включают в себя бег и упражнения силовой гимнастики, дополнительно предусмотрены состязания по вождению трактора по заданной трассе (выезд из гаража, проезд змейкой, сцепка прицепа, постановка трактора в гараж).

XXXIX летние сельские спортивные игры Иркутской области будут проводиться с соблюдением всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта, без зрителей. Кроме того, соревнования будут проходить на нескольких спортивных площадках, чтобы не допускать скопления людей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область сельские спортивные игры спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
Общество, 01.07.2021
Сборная БГСХА заняла третье общекомандное место по вольной борьбе
Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру
Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру
Общество, 01.07.2021
До 200 млн рублей потратят на проектную документацию по реконструкции или создании новых соцобъектов
В Чите откроют дополнительный моностационар
В Чите откроют дополнительный моностационар
Общество, 01.07.2021
В Забайкалье отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом
На выезде из Улан-Удэ разворачивают каждый 15-й автомобиль
На выезде из Улан-Удэ разворачивают каждый 15-й автомобиль
Общество, 01.07.2021
На посту контроля на Верхней Березовке проверили 1880 автомобилей
Прожиточный минимум в Бурятии будут считать по-новому
Прожиточный минимум в Бурятии будут считать по-новому
Общество, 01.07.2021
Утверждена единая шкала коэффициентов для расчёта региональных прожиточных минимумов
Женская олимпийская сборная по боксу прибыла в Бурятию
Женская олимпийская сборная по боксу прибыла в Бурятию
Общество, 01.07.2021
Сборы перед играми в Токио пройдут по 18 июля в Кабанском районе
В Улан-Удэ повышается уровень рек
В Улан-Удэ повышается уровень рек
Общество, 01.07.2021
Отмечается повышение уровня воды на Селенге и Уде
В Улан-Удэ осуждённый построил макет Удинского острога
В Улан-Удэ осуждённый построил макет Удинского острога
Общество, 01.07.2021
Осуждённый сделал необычное творение к 355-летию Улан-Удэ
В Улан-Удэ готовят расчёты по эвакуации людей
В Улан-Удэ готовят расчёты по эвакуации людей
Общество, 01.07.2021
В Улан-Удэ утверждён план мероприятий по прохождению летнего паводка
В Забайкалье приостановили диспансеризацию
В Забайкалье приостановили диспансеризацию
Общество, 01.07.2021
Приём приостановлен до конца июля
В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение
В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение
Общество, 01.07.2021
Родились по два яка и пятнистых оленя
Ливни накроют Иркутскую область
Ливни накроют Иркутскую область
Общество, 01.07.2021
Неблагоприятная погода ожидается завтра
В Бурятии до конца недели дождливо
В Бурятии до конца недели дождливо
Общество, 01.07.2021
Синоптики представили прогноз на ближайшие дни
Американец нашёл родственников в Бурятии
Американец нашёл родственников в Бурятии
Общество, 01.07.2021
Александра в годовалом возрасте удочерила американка из штата Висконсин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^