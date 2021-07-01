В Иркутской области стартуют сельские спортивные игры

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Очередные соревнования состоятся в Нукутском районе



В посёлке Новонукутский Усть-Ордынского Бурятского округа со 2 по 4 июля пройдут XXXIX летние сельские спортивные игры Иркутской области. Соревноваться будут лучшие команды муниципальных образований области, прошедшие предварительный этап в своих территориях.



- Летние сельские спортивные игры входят в единый календарь план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год. По итогам областного этапа будет сформирована сборная команда Приангарья для участия в XIII всероссийских летних сельских спортивных играх, которые планируется провести с 17 по 22 июля в Пензе, - отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырёв.



В рамках летних сельских спортивных игр Иркутской области пройдут соревнования по волейболу, лёгкой атлетике, полиатлону, городошному спорту, перетягиванию каната, а также состоятся соревнования дояров и механизаторов. Итоги будут подводиться в личном, командном и общекомандном зачётах.



Программа соревнований по лёгкой атлетике включает в себя бег на 1500 и 3000 метров для мужчин, 800 и 1500 метров для женщин, а также смешанную эстафету 4х400 метров. Соревнования по полиатлону проводятся по программе летнего троеборья: пулевая стрельба, силовая гимнастика, бег на 2000 метров для мужчин и 1000 метров для женщин.



Соревнования дояров проводятся также по программе троеборья: бег (для мужчин предусмотрена дистанция 500 м, для женщин – 300 м), сборка и разборка доильного аппарата, упражнения силовой гимнастики. Соревнования механизаторов включают в себя бег и упражнения силовой гимнастики, дополнительно предусмотрены состязания по вождению трактора по заданной трассе (выезд из гаража, проезд змейкой, сцепка прицепа, постановка трактора в гараж).



XXXIX летние сельские спортивные игры Иркутской области будут проводиться с соблюдением всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта, без зрителей. Кроме того, соревнования будут проходить на нескольких спортивных площадках, чтобы не допускать скопления людей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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