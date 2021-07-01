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В Чите откроют дополнительный моностационар

В Чите откроют дополнительный моностационар
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Забайкальского края
В Забайкалье отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба на 1 июля, за сутки в Забайкальском крае выявлено 297 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 47294 забайкальцев.

Перинатальный центр при краевой клинической больницы города Чита временно станет коечным фондом для пациентов с COVID-19. Решение принято в связи с нехваткой мест в ранее открытых моностационарах, а также наличием в центре реанимацией, которая жизненно необходима многим пациентам. Медицинская помощь роженицам будет оказываться в других медучреждениях города.

- Решение вынужденное, оно связано со взрывным ростом заболеваемости новой инфекции. А также тем, что на базе перинатального центра есть реанимационное отделение, которое для многих – вопрос жизни, - пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Она также добавила, что на период перепрофилирования перинатального центра при краевой клинической больницы в моностационар маршрутизация пациентов будет производиться следующим образом: приём рожениц городским родильным домом (Шилова, 47) будет происходить по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Забайкальский краевой перинатальный центр (Коханского, 6) будет дежурить во вторник, четверг и субботу.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края, в период временного перепрофилирования центра маршрутизация новорожденных и беременных будет пересматривается с учётом организации охвата всех нуждающихся в медицинской помощи рожениц региона.

Напомним, что ранее первое поликлиническое подразделение ( Богомягкова, 123) города Чита перепрофилирована в поликлинику для пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Её развернули специалисты городского клинического медицинского центра.
Чита коронавирус
 
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