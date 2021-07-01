 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады

Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
Общество,  Фото:пресс-служба БГСХА
Сборная БГСХА заняла третье общекомандное место по вольной борьбе

С 27 июня по 4 июля в Уфе проходит VIII летняя универсиада вузов министерства сельского хозяйства России. В них принимают участие около 1100 спортсменов из 40 команд 38 регионов страны. Бурятию на универсиаде представляет сборная по волейболу и сборная по вольной борьбе БГСХА.

29 июня состоялись состязания по вольной борьбе. 19 аграрных вузов представили свои команды в 20 весовых категориях. Борцы Бурятской сельхозакадемии были представлены в шести весовых категориях и показали один из лучших результатов соревнований. По итогам схваток сборная заняла третье общекомандное место.

Студентки агрономического факультета Аяна Ухеева, Ульяна Фирсова и Кристина Кондратьева заняли первые места пьедестала. Юношам пришлось уступить в финальных схватках – Никита Жаргалов, студент ИЗКиМ, занял второе место. Третьи места соревнований заняли учащиеся ИЗКиМ Эрдэм Борогшонов, Саян Жигзымаев и студент технологического факультета Бэлигто Хайдапов.

Мужская сборная по волейболу БНСХА ещё ведёт игру. Финальные встречи пройдут в эту субботу, 3 июля, и в этот же день состоится торжественная церемония закрытия спортивного фестиваля.

Традиционно на летней универсиаде аграрных вузов России студенты соревнуются в таких видах спорта, как баскетбол (мужчины и женщины), волейбол (мужчины и женщины), пауэрлифтинг, греко-римская борьба, вольная борьба, летний полиатлон (стрельба, плавание), лёгкая атлетика и дартс. Об этом сообщает пресс-служба БГСХА.
Бурятия универсиада вузы спорт вольная борьба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
Общество, 01.07.2021
Сборная БГСХА заняла третье общекомандное место по вольной борьбе
Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру
Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру
Общество, 01.07.2021
До 200 млн рублей потратят на проектную документацию по реконструкции или создании новых соцобъектов
В Чите откроют дополнительный моностационар
В Чите откроют дополнительный моностационар
Общество, 01.07.2021
В Забайкалье отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом
На выезде из Улан-Удэ разворачивают каждый 15-й автомобиль
На выезде из Улан-Удэ разворачивают каждый 15-й автомобиль
Общество, 01.07.2021
На посту контроля на Верхней Березовке проверили 1880 автомобилей
Прожиточный минимум в Бурятии будут считать по-новому
Прожиточный минимум в Бурятии будут считать по-новому
Общество, 01.07.2021
Утверждена единая шкала коэффициентов для расчёта региональных прожиточных минимумов
Женская олимпийская сборная по боксу прибыла в Бурятию
Женская олимпийская сборная по боксу прибыла в Бурятию
Общество, 01.07.2021
Сборы перед играми в Токио пройдут по 18 июля в Кабанском районе
В Улан-Удэ повышается уровень рек
В Улан-Удэ повышается уровень рек
Общество, 01.07.2021
Отмечается повышение уровня воды на Селенге и Уде
В Улан-Удэ осуждённый построил макет Удинского острога
В Улан-Удэ осуждённый построил макет Удинского острога
Общество, 01.07.2021
Осуждённый сделал необычное творение к 355-летию Улан-Удэ
В Улан-Удэ готовят расчёты по эвакуации людей
В Улан-Удэ готовят расчёты по эвакуации людей
Общество, 01.07.2021
В Улан-Удэ утверждён план мероприятий по прохождению летнего паводка
В Забайкалье приостановили диспансеризацию
В Забайкалье приостановили диспансеризацию
Общество, 01.07.2021
Приём приостановлен до конца июля
В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение
В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение
Общество, 01.07.2021
Родились по два яка и пятнистых оленя
Ливни накроют Иркутскую область
Ливни накроют Иркутскую область
Общество, 01.07.2021
Неблагоприятная погода ожидается завтра
В Бурятии до конца недели дождливо
В Бурятии до конца недели дождливо
Общество, 01.07.2021
Синоптики представили прогноз на ближайшие дни
Американец нашёл родственников в Бурятии
Американец нашёл родственников в Бурятии
Общество, 01.07.2021
Александра в годовалом возрасте удочерила американка из штата Висконсин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^