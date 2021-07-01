Сборная БГСХА заняла третье общекомандное место по вольной борьбе
С 27 июня по 4 июля в Уфе проходит VIII летняя универсиада вузов министерства сельского хозяйства России. В них принимают участие около 1100 спортсменов из 40 команд 38 регионов страны. Бурятию на универсиаде представляет сборная по волейболу и сборная по вольной борьбе БГСХА.
29 июня состоялись состязания по вольной борьбе. 19 аграрных вузов представили свои команды в 20 весовых категориях. Борцы Бурятской сельхозакадемии были представлены в шести весовых категориях и показали один из лучших результатов соревнований. По итогам схваток сборная заняла третье общекомандное место.
Студентки агрономического факультета Аяна Ухеева, Ульяна Фирсова и Кристина Кондратьева заняли первые места пьедестала. Юношам пришлось уступить в финальных схватках – Никита Жаргалов, студент ИЗКиМ, занял второе место. Третьи места соревнований заняли учащиеся ИЗКиМ Эрдэм Борогшонов, Саян Жигзымаев и студент технологического факультета Бэлигто Хайдапов.
Мужская сборная по волейболу БНСХА ещё ведёт игру. Финальные встречи пройдут в эту субботу, 3 июля, и в этот же день состоится торжественная церемония закрытия спортивного фестиваля.
Традиционно на летней универсиаде аграрных вузов России студенты соревнуются в таких видах спорта, как баскетбол (мужчины и женщины), волейбол (мужчины и женщины), пауэрлифтинг, греко-римская борьба, вольная борьба, летний полиатлон (стрельба, плавание), лёгкая атлетика и дартс. Об этом сообщает пресс-служба БГСХА.
Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
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