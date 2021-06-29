В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили леса почти на 12 млн

Двое из четверых получили условные сроки



Четверо жителей Баргузинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса.



В суде установлено, что в 2019 году сельчане вступили в предварительный преступный сговор, распределив между собой роли. Один из них предоставлял разрешительную документацию, бензопилы, транспорт. Другие подыскивали места незаконных рубок, валили деревья, контролировали проездные пути для обеспечения беспрепятственного вывоза незаконно заготовленной древесины.



На территории лесничеств Баргузинского района «чёрные лесорубы» совершили десять эпизодов незаконной рубки. Ущерб лесному фонду составил 11,7 млн рублей.



Преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов.



Двоих из них суд приговорил к 5 годам и 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Двое других осуждены к 3 годам и 6 месяцам и 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком.



Осуждённые не возместили добровольно причинённый ущерб. Суд удовлетворил иск заместителя прокурора республики о взыскании с виновных ущерба.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

