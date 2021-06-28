В Улан-Удэ родители рассказали выпускникам секреты студенческой жизни

Начали родители с учёбы. Первом делом взрослые посоветовали дружить со старостой. Хорошие отношения понадобятся, если студент опаздывает на пары. Но лучше учёбу вовсе не пропускать. Это поможет получить «автомат». Если же все пары посетить не получится, родители предлагают воспользоваться проверенными» студенческими лайфхаками – пятак в обувь, кричать из окна «Халява, приди» или попросить родителей, чтобы они материли студента во время сдачи экзамена.Досуговую часть студенческой жизни родители также не забыли. Перед посещением ночного клуба они советуют выпить активированный уголь – одна таблетка на 10 килограмм веса.Отдельным блоком родители выдели общажную жизнь. По опыту старших, готовую еду на общей кухне оставлять не стоит. В случае, если нет холодильника, то мясо можно сложить в пакет и повесить его на улице за окном, но только зимой.В кафе, если в кармане всего сто рублей, можно купить суп, два хлеба и чай.Также родители посоветовали детям устроиться на временную работу, к примеру, грузчиком или раздовать листовки, если с финансами совсем «туго», или же просто попросить маму скинуть денег.Для тех, кто останется учиться в Улан-Удэ, родители советуют никогда не ругаться со своей «золотой картой», подразумевая себя.- Чтобы в жизни не случилось, чтобы вас не беспокоило, запомните главное, всё решаемо, тем более ели мы вместе, - подытожили родители.Видео разместил у себя Instagram-паблик ves_ulan_ude_. В комментариях подписчики отметили, что все советы реальные и относиться к ним нужно серьёзно:«Отличные советы. Самый реальный ролик из всех взятых, молодцы родители и кто помогал вам», «Мне бы такие советы в своё время. Отличный ролик. Даже всплакнула и посмеялась, конечно», «Шикарные родители и их советы».