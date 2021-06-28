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В Бурятии энергетики готовятся к возможным пожарам и паводкам

В Бурятии энергетики готовятся к возможным пожарам и паводкам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Энергетики проверяют работоспособность резервных источников питания

В Бурятии проверили готовность субъектов энергетики к пожароопасному паводкоопасному периоду. Накануне под председательством зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова прошло заседание оперативного штаба.

- В настоящее время субъектами энергетики, для прохождения паводкового и пожароопасного периода и для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций создан резерв необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта. Организован постоянный контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, попадающий в зоны возможного подтопления. Проверена работоспособность резервных источников питания. В настоящее время продолжается работа по расчистке просек от сухой травы, деревьев, кустарников и других сгораемых материалов и уборке порубочных остатков на просеках линий электропередач, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и энергетики.

Также зампред Евгений Луковников поручил энергетикам произвести ревизию соглашений о взаимодействии с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов при возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений и пожаров, приведших к повреждению оборудования и отключению потребителей.

- Нужно актуализировать списки телефонов дежурных служб и «горячих линий» для информирования жителей Бурятии о нарушении электроснабжения, ходе и ожидаемом окончании аварийно-восстановительных работ по ликвидации технологических нарушений, - заключил Евгений Луковников.

Кроме этого, на оперштабе было решено провести внеплановые инструктажи о правилах пожарной безопасности в период прохождения пожароопасного периода персоналу, выполняющему работы на территории лесных массивов.

Главам муниципальных образований – проинформировать сельхозпроизводителей и землепользователей по чьей территории проходят линии электропередачи или рядом находятся объекты электросетевого хозяйства, о необходимости соблюдения противопожарного режима.

энергетика паводок
 
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