Медики Иркутской области просят локдаун

Врачи говорят, что не справляются с нагрузкой



Медики Иркутской области выступили с обращением к властям региона. Они просят власти ужесточить ковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости. Обращение опубликовано на сайте областной общественной палаты.



- Нагрузка на областную систему здравоохранения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией приблизилась к критической отметке. Ежедневно мы имеем дело с сотнями тяжело переносящих это заболевание. Каждый день мы видим мучения и смерти людей. Мы постоянно испытываем то чувство, когда мы уже бессильны помочь, когда болезнь побеждает и отнимает самое дорогое, что у нас есть – жизнь, - пишут медики.



Врачей радует выздоровление пациента. Однако они отмечают, что на восстановление после тяжело перенесённого ковида уходят месяцы и даже годы, существует угроза резкого ухудшения здоровья и даже смерти в течение полугода. «Любой переболевший ковидом даже в лёгкой форме хотел бы этого избежать», - подчёркивают врачи.



- Сегодня мы имеем дело с развернувшейся третьей волной заболевания. Даже ускорение массовой вакцинации сейчас уже не спасёт нас от тех же последствий, что во вторую волну, а это гибель людей. Сейчас требуются самые кардинальные меры. Во избежание роста смертельных случаев и тяжёлых осложнений в результате перегрузки медицинских учреждений, просим принять максимальный ограничительные и противоэпидемиологические меры в пределах ваших полномочий, - просят медицинские работники.



Они просят приостановить работу торговых центров, общепита, магазинов непродовольственной торговли, салонов красоты и СПА, гостиниц, турбаз и санаториев, музеев, детских садов (за исключение дежурных групп), стационарных детских лагерей, активно штрафовать жителей без масок в общественном транспорте и местах массового пребывания людей силами Росгвардии и МЧС и т.д.



- Нам необходимо выиграть время для вакцинации, сейчас важен каждый день, чтобы третья волна в нашем регионе стала последней, - заключили медицинские работники Иркутской области.



По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, на утро 28 июня в регионе официально подтверждено 73 840 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 208 больных. Зарегистрировано 2804 летальных случая, 294 случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровело 70 210 человек.

