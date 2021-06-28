На смену жаре в Бурятию идут грозы

Порывы ветра достигнут 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 29 июня в большинстве районов республики дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/c.
Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне град обрушился на Прибайкальский район. В посёлке Кика град был размером с перепелиное яйцо
. По словам местных жителей, оказались побиты огороды.
На прошлой неделе столбик термометра в Бурятии поднимался до +34 градусов.
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КВН-движение Бурятии призывает жителей Улан-Удэ стать волонтёрами