Подозреваемого заключили под стражу
Житель города Могочи Забайкальского края обратился в полицию с заявлением о краже сотового телефона «Хонор 9» стоимостью 15 тысяч рублей. Оказалось, что потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки в увеселительном заведении города. Затем, выйдя на улицу, подозреваемый попросил у заявителя телефон для звонка. Однако возвращать телефон мужчина отказал. После чего между ними возник конфликт, подозреваемый нанёс побои заявителю и сбежал.
Вскоре местонахождение подозреваемого установлено, он доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Украденный телефон изъят и возвращён заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец попросил телефон позвонить и украл его
Общество, Фото:
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