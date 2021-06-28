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Забайкалец попросил телефон позвонить и украл его

Забайкалец попросил телефон позвонить и украл его
Общество,  Фото:pixabay.com.
Подозреваемого заключили под стражу

Житель города Могочи Забайкальского края обратился в полицию с заявлением о краже сотового телефона «Хонор 9» стоимостью 15 тысяч рублей. Оказалось, что потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки в увеселительном заведении города. Затем, выйдя на улицу, подозреваемый попросил у заявителя телефон для звонка. Однако возвращать телефон мужчина отказал. После чего между ними возник конфликт, подозреваемый нанёс побои заявителю и сбежал.

Вскоре местонахождение подозреваемого установлено, он доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Украденный телефон изъят и возвращён заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
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