Забайкалец попросил телефон позвонить и украл его

Подозреваемого заключили под стражу



Житель города Могочи Забайкальского края обратился в полицию с заявлением о краже сотового телефона «Хонор 9» стоимостью 15 тысяч рублей. Оказалось, что потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки в увеселительном заведении города. Затем, выйдя на улицу, подозреваемый попросил у заявителя телефон для звонка. Однако возвращать телефон мужчина отказал. После чего между ними возник конфликт, подозреваемый нанёс побои заявителю и сбежал.



Вскоре местонахождение подозреваемого установлено, он доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Украденный телефон изъят и возвращён заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

