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Строительство двух детских садов в Улан-Удэ подходит к завершению

Строительство двух детских садов в Улан-Удэ подходит к завершению
Общество,  Фото:minobrnauki03
Детсады распахнут свои двери осенью

В Улан-Удэ на улице Боевая 1 сентября планируют ввести в эксплуатацию новый детский сад на 280 мест. Сейчас выполняются внутренние сантехнические работы, электромонтажные, отделочные работы: покраска стен, установка вентиляционного оборудования, вертикальная планировка территории, устройство металлического ограждения лестниц, устройство пожарно-охранной сигнализации, установка внутренних дверей.

В ближайшее время будет осуществлена поставка технологического оборудования. Также выполняется корректировка сметной документации - в результате будет известна сумма увеличения сметной стоимости по контракту.

Детский сад на 280 мест в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ немного опережает в стройготовности детсад по улице Боевая. На сегодня готовность детсада в отдалённом районе города составляет 99%. Открытие также запланировано на 1 сентября.

- Жители нашего посёлка до сих пор не верят, что в ближайшее время решится такая проблема, как возможность отвести, а не отвезти ребёнка в детский сад. Микрорайон Забайкальский находится довольно далеко от города, лично мне приходилось рано вставать, чтобы отвезти сына в сад, а потом добраться на другой конец города на работу, - рассказала жительница микрорайона Забайкальский.

Здесь уже проводится благоустройство, в том числе озеленение территории. Получен энергетический паспорт объекта, кадастровый паспорт, технические планы на водоснабжение, на водоотведение, на теплоснабжение, на электроснабжение; проведена геодезическая съёмка объекта (геодезическая съёмка на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение).

Для обеспечения доступности дошкольного образования на 2021 год запланировано создание 1400 дополнительных мест за счёт строительства муниципальных детских садов, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.
детские сады
 
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