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В Улан-Удэ деревья начнут обрезать по единому стандарту

В Улан-Удэ деревья начнут обрезать по единому стандарту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ официально признали проблему варварской обрезки деревьев

В Улан-Удэ разрабатывают единый стандарт по обрезке кроны деревьев, сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

В настоящее время в Улан-Удэ работы по обрезке деревья проводят все подряд, в том числе люди, не имеющие достаточного опыта и специалистов в области озеленительных работ. Такие работы ухудшают эстетический облик городского ландшафта, признали в мэрии.

– Такая проблема существует. Подрезку деревьев выполняют не только наши бюджетные учреждения, но все, кто пожелает. Последний случай с магазином на проспекте строителей возле МУП КСК, когда предприниматель обрезал ряд деревьев только для того, чтобы была видна его вывеска. Ещё более остро стоит проблема с несанкционированной обрезкой во дворах. Там этим занимаются управляющие компании, вы и сами видели каким инструментом и как варварски бывает произведена обрезка. Все подрезанные таким методом деревья начинают болеть и погибать. Наглядные примеры есть во дворах на ул. Комсомольской и ул. Гагарина, более двух десятков деревьев подрезано таким методом, – сообщил мэр Игорь Шутенков.

В СМИ и социальных сетях за последние два года публиковали множество фотографий, на которых видны результаты уродливой обрезки деревьев.


В итоге комитет городского хозяйства разработал проект единого стандарта обрезки кроны деревьев в форме методического пособия. Оно основано на научном подходе с учётом большого практического опыта городского лесничества. В разработке приняли участие члены научно-технического совета по озеленению – учёные БГСХА, БГУ, БурНИИСХ, Лесопромышленного колледжа, отдел природопользования и охраны окружающей среды комитета, а также МБУ «Городское лесничество».

– Согласно предложенному порядку индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица должны уведомлять комитет городского хозяйства о начале работ по обрезке кроны деревьев. В случае отсутствия уведомлений и несоблюдения рекомендаций методического пособия по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников данные работы будут рассматриваться как повреждение зеленых насаждений и исполнители будут привлекаться к административной ответственности, – уточнил заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Также он предложил, чтобы работами по обрезке кроны деревьев занимались только организации, имеющие специалистов с опытом в области озеленительных работ.



Председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Кушнарев полностью поддержал инициативу проекта.

– Что такое обрезка – это по сути хирургическая операция. Этот закон нужен, потому что нужно относиться к каждому дереву как к живому организму. Меня радует, что отношение к зелёным насаждениям в городе меняется. Что касается закона, то на эту сессию мы не успеваем, поэтому предлагаю начать его готовить на сентябрьскую сессию, – подытожил Анатолий Кушнарев.

Директор центра ландшафтного дизайна, доцент кафедры лесоводства БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук Елена Коновалова сказала о том, что сама лично столкнулась с произволом управляющей компании, которая провела неправильную обрезку во дворе многоквартирного дома, где она проживает.

– Мы сами, как жильцы, отдали в управление нашу территорию и наши насаждения. Может быть, мы сами не проявляем интереса и не обращаем внимание. Надо помочь управляющим компаниям, чтобы они нанимали тех людей, которые понимают, как правильно проводить обрезку деревьев, – сообщила она.

Заместитель директора по научной работе и инновациям, БУРНИИСХ, кандидат сельскохозяйственных наук Маргарита Сордонова поддержала инициативу об едином стандарте по уходу за деревьями и кустарниками.

– Методическое пособие очень актуально, особенно в настоящий момент. Без контроля и надзора управляющие компании делают все, что им заблагорассудится, – отметила Маргарита Сордонова.

В настоящее время проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, он размещен на сайте администрации Улан-Удэ для обсуждения.


деревья озеленение
 
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