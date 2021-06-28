Так местные власти хотят избежать скопления народа
В городе Кяхта в Бурятии на время двухнедельного локдауна отключили фонтаны.
Местные жители не знали об отключении и поинтересовались причиной его прекращения работы фонтана в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
- Почему не работает фонтан в центре? – спросили горожане.
Администраторы группы попросили прокомментировать ситуацию главу города Кяхта Евгения Степанова.
- Все фонтаны отключены в связи с введением ограничительных мер во избежание массового скопления людей. Просим всех горожан отнестись к данным мерам с пониманием и соблюдать режим согласно указа главы Бурятии № 138, - сказал Евгений Степанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует двухнедельный локдаун. На это время приостановлена работа всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих, вроде медицинских организаций, аптек, продуктовых магазинов и пр. Сотрудники закрывшихся предприятий обязаны соблюдать режим тотальной самоизоляции. Исключение сделано лишь для привившихся от коронавируса.
В Кяхте на время локдауна отключили фонтаны
Общество, Фото:
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