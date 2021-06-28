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В Бурятии град побил огороды

В Бурятии град побил огороды
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Прибайкалье-инфо"
Град был размером с перепелиное яйцо

На посёлок Кика Прибайкальского района Бурятии 27 июня обрушился град. Местные жители сообщают, что град был размером с перепелиное яйцо. Фотографии выложили в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».

Также здесь сообщили, что у жителей незначительно пострадали огороды.

Град выпал вечером – с 21 до 22 часов.

О непогоде в республике ранее предупреждали синоптики. На понедельник, 28 июня прогнозировалось смещение циклона, который по южной половине республики вызовет дожди, грозы, ливни. Местами как раз обещали возможный град. 
град
 
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