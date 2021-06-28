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Вокруг военных объектов в Бурятии копают противопожарные рвы

Вокруг военных объектов в Бурятии копают противопожарные рвы
Общество,  Фото:ВВО
В состав противопожарных подразделений входит около тысячи военных

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, принимают комплексные меры в особый пожароопасный период.

Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоёмов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей.

Пожарные команды и расчёты находятся в состоянии готовности немедленному применению, в том числе при необходимости оказать помощь местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.

Всего в состав сводных противопожарных подразделений входит около тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе и тяжёлая гусеничная техника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.


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