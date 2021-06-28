Самолёт-зондировщик обстреливает облака
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал на своей странице в Instagram видео о рабочих вылетах самолёта-зондировщика Ан-26Б «Циклон». Его работа – вызывать дожди над лесными пожарами.
26 июня в Катангском и Бодайбинском районах с помощью самолёта-зондировщика удалось обработать семь очагов лесных пожаров.
- Самолёт ещё находился в воздухе, а с земли уже поступала информация, что пошёл дождь. В ближайшие дни борт продолжит обстреливать облака, - сообщил Игорь Кобзев.
В труднодоступных районах это большое подспорье в борьбе с возгораниями, добавил губернатор.
В ответ на скептический комментарий пользователя, который поделился, что в регионе и так дождливо, Игорь Кобзев написал: «Данное воздушное судно вызывает осадки в определённом месте, где это необходимо. Точечная ликвидация огня. Мировая практика».
Ещё одна местная жительница выразила опасение: «С вашим вызыванием дождей как бы вообще не залили нас... И так тепла нет, и вообще лета».
- Не переживайте, это происходит на расстоянии 1000 км, - ответил ей губернатор Иркутской области.
В Иркутской области уже долгое время тяжёлая ситуация с лесными пожарами. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 28 июня в регионе действует 25 лесных пожаров на огромной площади – почти 42 тысячи га.
В Иркутской области над пожарами вызывают искусственные дожди
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