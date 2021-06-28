Лучник из Бурятии получил звание заслуженного мастера спорта









Тренируется под руководство главного тренера по стрельбе из лука (ПОДА) Центра спортивной подготовки Бурятии Цыденбала Цыренжапова и личного тренера Ханда-Цырен Гомбожаповой.



Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях пришла ещё одна радостная новость – бурятская лучница





На альтернативных Играх, которые устроили для россиян в Подмосковье, мужская команда вновь побила мировой рекорд . К сожалению, он не был засчитан, так как турнир был только российский, однако сам результат всё сказал об отличной форме наших лучников. На самих альтернативных Играх Сергей взял золото в смешанном разряде и бронзу в личном зачёте.Тренируется под руководство главного тренера по стрельбе из лука (ПОДА) Центра спортивной подготовки Бурятии Цыденбала Цыренжапова и личного тренера Ханда-Цырен Гомбожаповой.Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях пришла ещё одна радостная новость – бурятская лучница Светлана Гомбоева отправится на Олимпийские игры в Токио

Бурятскому спортсмену Сергею Хутакову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России» по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соответствующий приказ подписал министр спорта России Олег Матыцин, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.- Новость неожиданная и приятная. Мир и Европу выигрывал, не хватало только Паралимпиады и заслуженного, - поделился Сергей Хутаков.Сергей Хутаков – победитель всероссийских паралимпийских игр, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, многократный чемпион и призёр чемпионатов России и Кубков России.Сергей Хутаков родился в 1991 году в посёлке Наушки в Бурятии. С детства он думал о том, чтобы стать офицером, но в возрасте 14 лет многое в его жизни поменялось. Сергей заболел остеомиелитом, сообщало ранее РИА Новости. Болезнь не остановила молодого человека, и он решил выбрать спорт.- Готовился к поступлению в Омское кадетское училище, но потом заболел и не получилось. В детстве занимался разными видами спорта - волейболом, футболом. Потом поступил в Бурятский государственный университет - нужно было чем-то себя занять, помимо учёбы. Занялся стрельбой из лука, это наш национальный вид спорта, да и мне всегда нравилось оружие. Мне особо (болезнь) не мешает. Я благодаря болезни многое почерпнул, сейчас всё это воспринимаю как данность. Есть и всё, - цитировало РИА Новости Хутакова.Сергей должен был отправиться на Паралимпиаду-2016 в Рио, но россияне были отстранены от главного старта четырёхлетия. При этом за год до Паралимпиады российская команда, в составе которой был Хутаков, стала чемпионом мира, установив мировой рекорд.