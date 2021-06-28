Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Заигревском районе Бурятии предприниматель, занимающийся розничной торговлей, заключил трудовой договор с гражданином, ранее занимавшим должность федеральной государственной гражданской службы специалиста районного отдела судебных приставов.
В нарушение закона уведомление о заключении трудового договора с экс-приставом по месту его прежней службы в срок не направлено.
Работодателю внесено представление, которое удовлетворено.
По постановлению прокурора хозяйствующий субъект привлечён к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, ему назначен штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-пристава
Общество, Фото:
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