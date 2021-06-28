В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-пристава

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Заигревском районе Бурятии предприниматель, занимающийся розничной торговлей, заключил трудовой договор с гражданином, ранее занимавшим должность федеральной государственной гражданской службы специалиста районного отдела судебных приставов.



В нарушение закона уведомление о заключении трудового договора с экс-приставом по месту его прежней службы в срок не направлено.



Работодателю внесено представление, которое удовлетворено.



По постановлению прокурора хозяйствующий субъект привлечён к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, ему назначен штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

