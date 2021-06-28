В школе-интернате в Бурятии медкабинет работал без лицензии

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, Галтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат и Мухоршибирской центральной районной больницы нарушили закон о лицензировании.



Установлено, что в помещении школы-интерната центральная районная больница оказывает медицинские услуги воспитанникам интерната. Однако предоставление медицинской помощи осуществляется в отсутствие лицензии.



В суд было направлен иск об обязании школы-интерната предоставить технический паспорт помещения медицинского кабинета, центральной районной больницы – получить лицензию на осуществление медицинской деятельности в данном кабинете.



Суд иск удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



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