В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, Галтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат и Мухоршибирской центральной районной больницы нарушили закон о лицензировании.
Установлено, что в помещении школы-интерната центральная районная больница оказывает медицинские услуги воспитанникам интерната. Однако предоставление медицинской помощи осуществляется в отсутствие лицензии.
В суд было направлен иск об обязании школы-интерната предоставить технический паспорт помещения медицинского кабинета, центральной районной больницы – получить лицензию на осуществление медицинской деятельности в данном кабинете.
Суд иск удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В школе-интернате в Бурятии медкабинет работал без лицензии
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