 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Бурятии ожидаются ливни и град

В Бурятии ожидаются ливни и град
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В понедельник ухудшится погода

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 28 июня, смещение циклона вызовет по южной половине республики дожди, грозы, ливни. Местами возможен град.

Ветер северо-западный 5-10, при грозе порывы до 15-17 м/с. Температура днём по южной половине Бурятии +20,+25, местами +14,+19, по северной половине до +28,+33.

В Улан-Удэ временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10, при грозе до 14 м/с. Температура днём +20,+22.

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