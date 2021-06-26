Жительница Бурятии украла со счёта знакомого 59 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина стащила у мужчины сим-карту



Жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной в краже с банковского счёта.



В судебном заседании установлено, что в октябре 2019 года женщина, находясь в гостях у знакомого, извлекла из его телефона сим-карту. Затем она установила её в свой телефон, и с помощью услуги «Мобильный банк» переводила деньги с банковского счёта потерпевшего на свои счета и счета знакомых. Женщина отправляла смс-сообщения на телефонный номер сервиса, указывая различные суммы и реквизиты адресатов. Общая сумма украденного составила 59 тысяч рублей.



Суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

