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Жительница Бурятии через суд получила звание труженика тыла

Жительница Бурятии через суд получила звание труженика тыла
Общество,  Фото:pixabay.com
В деле разбиралась прокуратура

В прокуратуру обратилась жительница Закаменского района Бурятии по вопросу получения статуса «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла).

Установлено, что в годы Великой Отечественной войны женщина трудилась в колхозе «III Интернационал» Закаменского района. Вместе с другими детьми она пасла скот, занималась дойкой коров, работала в поле на сенокосе.

В архиве администрации Закаменского района сведения о работниках в годы войны не сохранились.

- В связи с этим прокурор района в суд направил заявление об установлении факта трудовой деятельности заявительницы во время Великой Отечественной войны. Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Период работы в колхозе подтверждён свидетельскими показаниями граждан, которые работали вместе с женщиной в годы войны, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Решения суда не вступило в законную силу.
прокуратура
 
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