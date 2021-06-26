Жительница Бурятии через суд получила звание труженика тыла

В деле разбиралась прокуратура



В прокуратуру обратилась жительница Закаменского района Бурятии по вопросу получения статуса «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла).



Установлено, что в годы Великой Отечественной войны женщина трудилась в колхозе «III Интернационал» Закаменского района. Вместе с другими детьми она пасла скот, занималась дойкой коров, работала в поле на сенокосе.



В архиве администрации Закаменского района сведения о работниках в годы войны не сохранились.



- В связи с этим прокурор района в суд направил заявление об установлении факта трудовой деятельности заявительницы во время Великой Отечественной войны. Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Период работы в колхозе подтверждён свидетельскими показаниями граждан, которые работали вместе с женщиной в годы войны, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решения суда не вступило в законную силу.

