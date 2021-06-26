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Бурятия окутана дымкой от лесных пожаров в соседних регионах

Бурятия окутана дымкой от лесных пожаров в соседних регионах
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей республики просят сохранять спокойствие

В лесах Бурятии на утро 26 июня действующих лесных пожаров нет. В пригороде Улан-Удэ, Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанское, Окинском, Прибайкальском, Селенгинскому, Тункинском и в северных районах республики возможно задымление.

- Задымление может быть связано с лесными пожарами в соседних субъектах. Просим жителей Бурятии сохранять спокойствие, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Непростая ситуация складывается в соседних регионах - в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). По данным ФБУ «Авиалесоохрана», 25 июня в Иркутской области проводились работы по тушению 27 пожаров на площади 36,3 тысяч га.

В Якутии тушат 120 лесных пожаров на общей площади более 60 тысяч га. Ещё 37 пожаров на площади более 30 тысяч га находятся в зоне авиамониторинга. Из-за сложной лесопожарной обстановки в Якутии введён режим чрезвычайной ситуации.

На тушении лесных пожаров в Иркутской области и Якутии работают сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. Две группы парашютистов-пожарных и пожарных-десантников общей численностью 60 человек отправлены в соседние регионы для помощи в стабилизации лесопожарной обстановки.

лесные пожары
 
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