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Пьяный житель Бурятии едва не застрелил брата

Пьяный житель Бурятии едва не застрелил брата
Общество,  Фото:screenshot
Возбуждено уголовное дело

Поздно вечером 24 июля полицейскому села Тагархай Тункинского района Бурятии позвонили мужчина и сообщили, что его пьяный устроил стрельбу гладкоствольного оружия.

Двое участковых уполномоченных полиции и начальник пункта полиции по посёлка Аршан МО МВД России «Тункинский», запросив помощь коллег, незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Прибывших правоохранителей на улице встретил взволнованный мужчина, который рассказал, что они с братом приехали из Улан-Удэ в родительский дом, чтобы заняться ремонтом. Однако 49-летний брат стал злоупотреблять спиртным, и между ними возникла ссора. Во время конфликта он схватил лежавший на столе нож и стал угрожать убийством. Испугавшись, мужчина выбежал из дома и услышал за спиной несколько выстрелов. Уже на бегу он позвонил участковому уполномоченному полиции.

- Правоохранители оцепили место предположительного нахождения подозреваемого и, когда он вышел из жилища, задержали его. У злоумышленника изъято гладкоствольное ружье и более 20 патронов к нему. Оружие зарегистрировано в законном порядке. На утро мужчина объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Ведётся следствие.

угроза убийства
 
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