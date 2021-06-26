Виновников наказали предупреждением и штрафом
Как выяснила прокурорская проверка, учреждение здравоохранения в Муйском районе Бурятии нарушило закон о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.
Выявлены нарушения при определении цен контрактов на закупку медицинского оборудования. Кроме того, ответственные лица учреждения не уведомили министерство финансов республики о заключении контрактов с единственным поставщиком.
По представлению прокуратуры района нарушения устранены.
Виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ «Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта», ч. 1 ст. 19.7.2 КоАП РФ «Непредставление в уполномоченный орган информации, являющейся обязательной». Им назначены предупреждение и штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Муйском районе Бурятии с нарушение провели госзакупку
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