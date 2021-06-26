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В Муйском районе Бурятии с нарушение провели госзакупку

В Муйском районе Бурятии с нарушение провели госзакупку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Виновников наказали предупреждением и штрафом

Как выяснила прокурорская проверка, учреждение здравоохранения в Муйском районе Бурятии нарушило закон о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.

Выявлены нарушения при определении цен контрактов на закупку медицинского оборудования. Кроме того, ответственные лица учреждения не уведомили министерство финансов республики о заключении контрактов с единственным поставщиком.

По представлению прокуратуры района нарушения устранены.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ «Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта», ч. 1 ст. 19.7.2 КоАП РФ «Непредставление в уполномоченный орган информации, являющейся обязательной». Им назначены предупреждение и штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура
 
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