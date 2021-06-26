В Бурятии домушников застукали на месте преступления





Двое ранее судимых жителей Улан-Удэ признаны виновными в покушении на кражу, с незаконным проникновением в жилище.В судебном заседании установлено, что двое улан-удэнцев, находясь в дачном некоммерческом товариществе «Ручеёк», решили совершить кражу из жилого дома. Мужчины вошли в помещение через незапертую дверь. В то время, когда они искали ценные вещи, из комнаты вышла хозяйка. Преступники убежали, но спустя непродолжительное время были задержаны участковым уполномоченным полиции.- Тарбагатайский районный суд с учётом наличия у одного из осужденных непогашенных судимостей за преступления против собственности назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Другому осужденному, совершившему преступление в период условного осуждения за преступления против собственности, назначено 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор суда вступил в законную силу.