 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 июня

25 июня

Популярное

В Бурятии домушников застукали на месте преступления

В Бурятии домушников застукали на месте преступления
Общество,  Фото:pixabay.com
Во время преступления хозяйка жилища находилась в соседней комнате

Двое ранее судимых жителей Улан-Удэ признаны виновными в покушении на кражу, с незаконным проникновением в жилище.

В судебном заседании установлено, что двое улан-удэнцев, находясь в дачном некоммерческом товариществе «Ручеёк», решили совершить кражу из жилого дома. Мужчины вошли в помещение через незапертую дверь. В то время, когда они искали ценные вещи, из комнаты вышла хозяйка. Преступники убежали, но спустя непродолжительное время были задержаны участковым уполномоченным полиции.

- Тарбагатайский районный суд с учётом наличия у одного из осужденных непогашенных судимостей за преступления против собственности назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Другому осужденному, совершившему преступление в период условного осуждения за преступления против собственности, назначено 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

прокуратура суд приговор кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ установят пост контроля
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ установят пост контроля
Общество, 26.06.2021
Перед озёрами республики также будут работать посты контроля 
Жители Бурятии гулять с собакой смогут на расстоянии 100 метров от дома
Жители Бурятии гулять с собакой смогут на расстоянии 100 метров от дома
Общество, 26.06.2021
С завтрашнего дня в республике вводится локдаун
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сбыта наркотиков
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сбыта наркотиков
Общество, 26.06.2021
Молодого человека поймали полицейские 
В Бурятии домушников застукали на месте преступления
В Бурятии домушников застукали на месте преступления
Общество, 26.06.2021
Во время преступления хозяйка жилища находилась в соседней комнате
В Улан-Удэ студенты подарили «Аистёнку» саженцы цветов
В Улан-Удэ студенты подарили «Аистёнку» саженцы цветов
Общество, 26.06.2021
Цветы украсят клумбы дома ребёнка «Аистёнок»
«Би-2» отменили концерт в Улан-Удэ
«Би-2» отменили концерт в Улан-Удэ
Общество, 26.06.2021
Также не состоятся концерты в Чите и Благовещенске
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 26.06.2021
В Улан-Удэ без осадков и до +31
Читинские пожарные вылетели в Якутию тушить леса
Читинские пожарные вылетели в Якутию тушить леса
Общество, 25.06.2021
В регионе действуют 120 пожаров 
Жителям Бурятии предлагают нарисовать фронтовую собаку
Жителям Бурятии предлагают нарисовать фронтовую собаку
Общество, 25.06.2021
К участию приглашаются дети до 17 лет
На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ покажут новейший автомат АК-12
На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ покажут новейший автомат АК-12
Общество, 25.06.2021
На форуме продемонстрируют различные виды вооружения 
Осуждённые изготовят мусорки для района Бурятии
Осуждённые изготовят мусорки для района Бурятии
Общество, 25.06.2021
Будет изготовлено 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов
В Улан-Удэ раздают дезраствор для дезинфекции подъездов
В Улан-Удэ раздают дезраствор для дезинфекции подъездов
Общество, 25.06.2021
Более 30 городских управляющих компаний и ТСЖ получили раствор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^