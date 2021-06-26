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В Улан-Удэ студенты подарили «Аистёнку» саженцы цветов

В Улан-Удэ студенты подарили «Аистёнку» саженцы цветов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Цветы украсят клумбы дома ребёнка «Аистёнок»

25 июня преподаватели агрономического факультета Валентина Татарникова и Булат Цыдыпов от лица Бурятской ГСХА подарили Дому ребёнка «Аистёнок» 300 саженцев цветочной рассады 10 сортов – это бархатцы, астры, вербена, флоксы, виола, декоративная капуста, цинерария, колиус, сальвия и вьюнок.

Цветочная рассада была выращена для исследовательских работ студентами кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» агрономического факультета. Ребята изучали свойства и применение стимуляторов роста в выращивании цветочных культур.

По итогам исследований они защитили свои выпускные квалификационные работы, а их цветы теперь будут радовать маленьких воспитанников и работников «Аистёнка», сообщили в пресс-службе академии. 
БГСХА
 
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