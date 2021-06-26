В Улан-Удэ студенты подарили «Аистёнку» саженцы цветов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Цветы украсят клумбы дома ребёнка «Аистёнок»



25 июня преподаватели агрономического факультета Валентина Татарникова и Булат Цыдыпов от лица Бурятской ГСХА подарили Дому ребёнка «Аистёнок» 300 саженцев цветочной рассады 10 сортов – это бархатцы, астры, вербена, флоксы, виола, декоративная капуста, цинерария, колиус, сальвия и вьюнок.



Цветочная рассада была выращена для исследовательских работ студентами кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» агрономического факультета. Ребята изучали свойства и применение стимуляторов роста в выращивании цветочных культур.



По итогам исследований они защитили свои выпускные квалификационные работы, а их цветы теперь будут радовать маленьких воспитанников и работников «Аистёнка», сообщили в пресс-службе академии.

