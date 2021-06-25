Улан-удэнец передал в музей колокол со станции Верхнеудинск

Этот колокол известил жителей Верхнеудинска о прибытии первого поезда в истории города



Медный колокол, отлитый 138 лет назад, пополнил фонд экспонатов музея Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги. В начале прошлого столетия на станции Верхнеудинск его звон сопровождал прибытие и отправление поездов, рассказали в пресс-службе ВСЖД.



Ценный экспонат в железнодорожный музей безвозмездно передал работник ВСЖД – помощник машиниста электровоза Станислав Цыренов. Долгое время колокол хранился в семье деповчанина, а теперь переместился в музейный зал.



Вес медного изделия составляет порядка 28 килограммов. «Язык» колокола (его ударная часть) с течением лет был утерян, но на «голове» (верхняя часть) всё ещё прослеживается дата отлива – 1883 год. Учитывая это, можно предположить, что именно сигнал данного колокола 15 августа 1899 года известил жителей Верхнеудинска о прибытии самого первого поезда в истории города.



Станционные колокола можно смело назвать прародителями современной системы сигнализации на железной дороге, благодаря которой сегодня обеспечивается безопасность движения поездов. Именно звон колокола в свое время извещал стрелочников и других работников магистрали о скором приближении состава. Также его сигналы определяли порядок выхода пассажиров к вагонам, сообщали об отправлении поезда. Наконец, частные удары в станционный колокол порой служили знаком тревоги, предупреждая о пожаре или другой чрезвычайной ситуации

