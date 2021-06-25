На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ покажут новейший автомат АК-12

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На форуме продемонстрируют различные виды вооружения



В Улан-Удэ на военно-техническом форуме «Армия-2021» (0+), который планируется в конце августа, на площадках стрелкового оружия будет показан новейший автомат АК-12. Кроме него зрители увидят современный пистолет ПЛ-14, пулемёт «Печенег», СВ-98, СВДМ, крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК, и другое современное стрелковое оружие.



Разведывательные подразделения продемонстрируют динамический показ со стрельбой автомата Калашникова АК-12, отработав элемент сопровождения на бронеавтомобилях «Тигр-М», охраны и отражение нападения условной диверсионной группы на высокопоставленное лицо.



Также в форуме примет участие клуб военно-исторической реконструкции и отряд поискового движения «Рысь», с выставкой стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны и другими уникальными экспонатами тех времён.



Также на площадках аэродрома «Восточный» будут выставлены современные образцы вооружения и военной техники, в частности, оперативно-тактический комплекс «Искандер», танк Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.



На площади свыше 10 тысяч квадратных метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развёрнута широкая культурно-развлекательная программа. Сводный ансамбль «Селенга» исполнит для гостей военно-патриотические песни, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

