Непогоду вызовет смещение циклона
По данным Бурятского гидрометцентра, в понедельник, 28 июня смещение циклона вызовет по южной половине республики дожди, грозы, ливни. Местами возможен град.
Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
По данным синоптиков, в июле аномальных температур не ожидается. Средняя месячная температура воздуха будет на уровне средних многолетних значений.
- Месячное количество осадков ожидается в большинстве районов около климатической нормы, по северу больше многолетнего значения, - сообщили в Бурятском Гидрометцентре.
В Бурятии ожидается град
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