В Бурятии ожидается град

Непогоду вызовет смещение циклона



По данным Бурятского гидрометцентра, в понедельник, 28 июня смещение циклона вызовет по южной половине республики дожди, грозы, ливни. Местами возможен град.



Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.



По данным синоптиков, в июле аномальных температур не ожидается. Средняя месячная температура воздуха будет на уровне средних многолетних значений.



- Месячное количество осадков ожидается в большинстве районов около климатической нормы, по северу больше многолетнего значения, - сообщили в Бурятском Гидрометцентре.



