Судебные приставы Бурятии привились от COVID-19

В Улан-Удэ медики с вакцинами сами приехали к приставам



25 июня мобильная группа городской поликлиники №5 прибыла в управление ФССП по Бурятии для вакцинации сотрудников.



В конференц-зале управления около 40 сотрудников аппарата и городских структурных подразделений заполнили добровольное согласие и прошли первичный осмотр врача. Свыше 20 сотрудников в этот день получили повторную прививку. Остальные сотрудники прививались в первый раз, им предстоит повторная прививка для достижения максимального эффекта.



- Удобство централизованной вакцинации в том, что помимо экономии времени, такой способ обеспечивает безопасность сотрудников при непростых санитарно-эпидемиологических условиях, - отметил руководитель УФССП по Бурятии Пётр Ертанов.



Районные структурные подразделения управления ФССП также централизованно вакцинировались в районных поликлиниках.

