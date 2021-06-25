Судебные приставы Бурятии привились от COVID-19

В Улан-Удэ медики с вакцинами сами приехали к приставам
25 июня мобильная группа городской поликлиники №5 прибыла в управление ФССП по Бурятии для вакцинации сотрудников.
В конференц-зале управления около 40 сотрудников аппарата и городских структурных подразделений заполнили добровольное согласие и прошли первичный осмотр врача. Свыше 20 сотрудников в этот день получили повторную прививку. Остальные сотрудники прививались в первый раз, им предстоит повторная прививка для достижения максимального эффекта.
- Удобство централизованной вакцинации в том, что помимо экономии времени, такой способ обеспечивает безопасность сотрудников при непростых санитарно-эпидемиологических условиях, - отметил руководитель УФССП по Бурятии Пётр Ертанов.
Районные структурные подразделения управления ФССП также централизованно вакцинировались в районных поликлиниках.
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Общество, Фото:
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