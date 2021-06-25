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«Лесной спецназ» Бурятии отправился в полыхающую Якутию

«Лесной спецназ» Бурятии отправился в полыхающую Якутию
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой правительства РБ
В Якутии горит более 60 тысяч га леса

Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии отправились в Якутию для помощи в тушении сложных лесных пожаров. Такое решение принял республиканский штаб по тушению лесных пожаров, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Якутии сейчас складывается очень непростая лесопожарная обстановка. За последние сутки тушили 120 лесных пожаров на площади более 60 тысяч га. Ещё 37 пожаров на площади более 30 тысяч га находятся в зоне авиамониторинга, - сообщил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

На помощь отправилась группировка из специалистов Баргузинского, Багдаринского, Хоринского и Улан-Удэнского авиаотделений. Координатором группы назначен один из опытнейших инструкторов Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Миловидов.

- Ранее мы отправили 30 человек на помощь в ликвидации сложных пожаров Иркутской области. В сводном плане тушения лесных пожаров республики предусмотрены силы и средства для межрегионального маневрирования. На боевом посту Бурятии сейчас стоят только парашюстистов и десантников-пожарных более 170 человек, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.


С собой у лесного спецназа – более двух тонн груза. В мешках и ящиках – всё, что может понадобиться в непроходимой тайге: тёплые вещи, еда, посуда, лопаты, мотопомпы, пожарные рукава, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, каски, рации и другое оборудование. Специалисты отправились в командировку до стабилизации лесопожарной обстановки в Якутии.

- Я работаю в лесной сфере уже больше девяти лет. За это время побывал во всех районах республики, был в Иркутской области. В Якутии леса немного отличаются от наших, но я думаю, что мы справимся. Настрой самый боевой. Тушить пожары готовы хоть сейчас, - поделился инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Сергей Молчанов.


лесные пожары
 
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