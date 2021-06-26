В Бурятии местами грозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ без осадков и до +31



По данным Бурятского, 26 июня по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу местами дожди, локальные грозы с порывистым ветром. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11, порывы до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами по юго-западу +4,+9, днём +27,+32, местами по Прибайкалью +20,+25.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +29,+31.

