Основной период ЕГЭ подходит к завершению
В Иркутской области утверждены результаты единых государственных экзаменов по физике и истории. Оба эти предмета выпускники сдавали 11 июня. По информации министерства образования региона, три участника получили 100 баллов за экзамен по физике: два выпускника из Иркутска и ангарчанка. Для ученика из гимназии № 1 города Иркутска это уже второй стобалльный результат, первые 100 баллов выпускник получил на ЕГЭ по русскому языку.
Физику в Иркутской области сдавали около двух с половиной тысяч выпускников, из них 90,6 % подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования. Высокие баллы по физике получили 106 выпускников.
За ЕГЭ по истории шести участникам удалось достигнуть наивысшего результата. Среди них трое иркутян, а также выпускники из Бодайбо, Нижнеилимского и Нукутского районов: пять девушек и один юноша.
Как сообщили в региональном министерстве, 88,1 % участников экзамена подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования. 129 выпускников прошли итоговое испытание по истории на высокий балл.
Таким образом, по итогам семи экзаменов в Иркутской области 42 наивысших результата у 39 выпускников. Три участника ЕГЭ получили 100 баллов дважды, все трое – выпускники школ города Иркутска. Высоким на ЕГЭ считается результат от 80 до 100 баллов.
Основной период ЕГЭ подходит к завершению. Сегодня, 25 июня, завершается КЕГЭ по информатике и ИКТ. На следующей неделе станут известны результаты итоговых испытаний по обществознанию и иностранным языкам и пройдут экзамены в резервные дни, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В Иркутской области определись стобалльники ЕГЭ по физике и истории
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Основной период ЕГЭ подходит к завершению
В регионе действуют 120 пожаров
К участию приглашаются дети до 17 лет
На форуме продемонстрируют различные виды вооружения
Будет изготовлено 47 мусорных контейнеров для пищевых отходов
Более 30 городских управляющих компаний и ТСЖ получили раствор
Этот колокол известил жителей Верхнеудинска о прибытии первого поезда в истории города
За сутки заболели 227 человек
Спасение стало случайным стечением обстоятельств
Непогоду вызовет смещение циклона
В Улан-Удэ медики с вакцинами сами приехали к приставам
Возбуждено уголовное дело
В Якутии горит более 60 тысяч га леса
2021-й объявлен Годом массового спорта в Иркутске
Ежедневно мобильная группа выявляет около десятка нарушителей