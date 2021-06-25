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В Иркутской области определись стобалльники ЕГЭ по физике и истории

В Иркутской области определись стобалльники ЕГЭ по физике и истории
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Основной период ЕГЭ подходит к завершению

В Иркутской области утверждены результаты единых государственных экзаменов по физике и истории. Оба эти предмета выпускники сдавали 11 июня. По информации министерства образования региона, три участника получили 100 баллов за экзамен по физике: два выпускника из Иркутска и ангарчанка. Для ученика из гимназии № 1 города Иркутска это уже второй стобалльный результат, первые 100 баллов выпускник получил на ЕГЭ по русскому языку.

Физику в Иркутской области сдавали около двух с половиной тысяч выпускников, из них 90,6 % подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования. Высокие баллы по физике получили 106 выпускников.

За ЕГЭ по истории шести участникам удалось достигнуть наивысшего результата. Среди них трое иркутян, а также выпускники из Бодайбо, Нижнеилимского и Нукутского районов: пять девушек и один юноша.

Как сообщили в региональном министерстве, 88,1 % участников экзамена подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования. 129 выпускников прошли итоговое испытание по истории на высокий балл.

Таким образом, по итогам семи экзаменов в Иркутской области 42 наивысших результата у 39 выпускников. Три участника ЕГЭ получили 100 баллов дважды, все трое – выпускники школ города Иркутска. Высоким на ЕГЭ считается результат от 80 до 100 баллов.

Основной период ЕГЭ подходит к завершению. Сегодня, 25 июня, завершается КЕГЭ по информатике и ИКТ. На следующей неделе станут известны результаты итоговых испытаний по обществознанию и иностранным языкам и пройдут экзамены в резервные дни, сообщили в пресс-службе областного правительства. 
Иркутская область ЕГЭ
 
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