2021-й объявлен Годом массового спорта в Иркутске
Многократный чемпион мира по русским и международным шашкам Муродулло Амриллаев посетил Иркутск. Встреча с гроссмейстером прошла в спортивной школе «Лидер». Там состоялся открытый мастер-класс и блицтурнир с чемпионом.
– 2021-й объявлен Годом массового спорта в Иркутске. Эту тематику с удовольствием поддерживает наша спортивная школа «Лидер». Подобные события дают заряд энергии и вдохновения начинающим и опытным спортсменам, – отметил директор спортшколы «Лидер» Дмитрий Эверт.
Мероприятие прошло с соблюдением санитарных норм и правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Иркутска.
Муродулло Амриллаев – многократный победитель мировых турниров в индивидуальных и командных соревнованиях по русским и международным шашкам. С 1995 года выступает за Россию. Международный гроссмейстер (1994), гроссмейстер России (1998), трёхкратный чемпион мира по русским шашкам в категории «блиц» (1995, 2005, 2006), чемпион мира по быстрым шашкам, член сборной России.
Многократный чемпион мира по шашкам провёл мастер-класс в Иркутске
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