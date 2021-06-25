Праздничную дату установят на 8 июля
В Иркутской области установят новую праздничную дату - День бамовца. Такое предложение поддержал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время совещания, посвящённого организации фестиваля «Огни магистрали», сообщили в пресс-службе областного правительства.
Установить праздничную дату предлагается 8 июля. В этот день в 1974 году было принято постановление «О строительстве Байкало-Амурской магистрали». Она проходит через всю Иркутскую область – из Тайшета в Братск, Железногорск-Илимский, Усть-Кут и до границы с Бурятией. Строительство БАМа стало причиной основания десятков посёлков, куда приехали тысячи молодых людей со всего Советского Союза.
- Строительство БАМа дало мощный стимул для развития Иркутской области. Сейчас эта дорога активно развивается. На ней строится второй путь, что позволит значительно увеличить пропускную способность дороги, даст развитие городам и посёлкам. Дело строителей БАМа живёт. Праздник должен объединить поколения людей. Мы начнём отмечать его в следующем, 2022 году, - сказал Игорь Кобзев.
К празднованию Дня бамовца будет приурочен фестиваль «Огни магистрали» (0+). Такое мероприятие проводилось во время строительства железной дороги. Во время него по магистрали двигался праздничный поезд, в котором ехали известные музыканты, артисты, деятели культуры и искусства. Фестиваль возродили в 2018 году. В 2020-м его не проводили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Во время совещания было принято решение провести фестиваль в 2022 году в рамках празднования 85-летия Иркутской области.
Предполагается, что в составе праздничного поезда будет три-четыре вагона. В них поедут ветераны БАМА и артисты. Поезд будет совершать остановки на крупных станциях, где пройдут концерты и творческие встречи с жителями.
В Иркутской области начнут отмечать День бамовца
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