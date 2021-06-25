Легкоатлет из Бурятии взял серебро предолимпийского чемпионата России

Чемпионат России является заключительным этапом отбора на Олимпийские игры
Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий завоевал серебряную медаль чемпионата России по лёгкой атлетике.
В финальном забеге на дистанции 800 метров Николай Вербицкий пришёл к финишу вторым с результатом 1.47.18 мин. Победил представляющий Москву и Пермский край Константин Холмогоров, его результат – 1.45,94.
- Николай практически повторил результат предварительного забега - 1.47.17. Второе место даёт право остаться в сборной команде России по лёгкой атлетике на следующий год, - прокомментировал главный тренер Центра спортивной подготовки Бурятии по лёгкой атлетике Павел Яковлев.
Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Чебоксарах. Турнир является заключительным этапом отбора на Олимпийские игры в Токио, на которых смогут выступить не более 10 российских легкоатлетов.
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