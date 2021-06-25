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В Иволгинском районе Бурятии запустили ковидное такси

В Иволгинском районе Бурятии запустили ковидное такси
Общество, 
Больных будут перевозить по вызову медиков

В Иволгинском районе Бурятии, вслед за Улан-Удэ, заработало ковидное такси.

- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекций не только в Улан-Удэ, но и в ряде районах республики, принято решение о запуске ковидного такси в Иволгинском районе, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Пять автомобилей начали работу сегодня. Они будут перевозить жителей Иволгинского района на приёмы в амбулаторные центры и на госпитализацию в медицинские учреждения. Вызывают такси сотрудники Иволгинской центральной районной больницы.

На сегодняшний день в Бурятии работает 28 таких автомобилей. В среднем они перевозят по 350-400 пациентов на исследование грудной клетки, перетранспортировку из одного ковидного стационара в другой, беременных женщин на КТ-исследования, а также пациентов на госпитализацию.

Консультант минздрава Бурятии Ольга Оканина обратилась к жителям республики с просьбой соблюдать все меры безопасности и оставаться дома в период локдауна.

- Уже второй год медики Бурятии работают без выходных в круглосуточном режиме. Мы надеемся, что в период самоизоляции вы все останетесь дома и проявите гражданскую ответственность, - призвала Ольга Оканина.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 43 009 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Суточный прирост составил +293 человека. За всё время в Бурятии скончался 1111 больной ковидом, за последние сутки - 24. Эти суточные показатели стали самыми высокими за весь период пандемии в республике.

С 27 июня по 11 июля в республике вводится строгий локдаун. На две недели приостанавливается работа всех предприятий, исключения сделали лишь для некоторых, полный список можно посмотреть здесь
коронавирус такси профилактика
 
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