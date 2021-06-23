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12% жителей Бурятии привились от коронавируса

12% жителей Бурятии привились от коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запасы вакцины в республике имеются

Больше 126 тысяч жителей Бурятии поставили прививку от COVID-19. Это примерно 12% от общей численности жителей Бурятии.

На сегодняшний день в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 162 557 человек. Завершили вакцинацию 126 418 человек.

Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 22 493 дозы.

коронавирус вакцинация
 
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