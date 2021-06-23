12% жителей Бурятии привились от коронавируса

Запасы вакцины в республике имеются



Больше 126 тысяч жителей Бурятии поставили прививку от COVID-19. Это примерно 12% от общей численности жителей Бурятии.



На сегодняшний день в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 162 557 человек. Завершили вакцинацию 126 418 человек.



Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 22 493 дозы.



