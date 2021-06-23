Запасы вакцины в республике имеются
Больше 126 тысяч жителей Бурятии поставили прививку от COVID-19. Это примерно 12% от общей численности жителей Бурятии.
На сегодняшний день в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 162 557 человек. Завершили вакцинацию 126 418 человек.
Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 22 493 дозы.
12% жителей Бурятии привились от коронавируса
Общество, Фото:
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