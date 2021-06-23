В Улан-Удэ ремонтируют 11 котельных

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Столица Бурятии готовится к отопительному сезону.



В Улан-Удэ на капремонт теплосетевого комплекса запланировано 187 млн рублей. На эти средства перекладывают 11 км сетей и ремонтируют 11 котельных, сообщили в пресс-службе мэрии.



В том числе, идёт капитальный ремонт четырёх котлов, ремонт четырёх повысительных насосных станций, ремонт тепловой изоляции тепломагистрали №5 и электрооборудования на четырех котельных. Об этом на планёрном совещании мэра Улан-Удэ сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



– По электросетевому комплексу запланировано 370 млн рублей. Это ремонт участков воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и так далее. По водоснабжению, водоотведению – 42,6 млн рублей, – отметил он. – По электросетевому комплексу работы идут гораздо лучше, чем в прошлом году. При плане 44 мероприятия 26 мероприятий уже выполнено.



По водоснабжению и водоотведению работы идут по графику. При плане 355 метров факт составляет 270 метров.



– По подготовке жилого фонда опасений ничего не вызывает, – отметил Сергей Гашев.

