В Бурятии стоящие на учёте подростки встретились с батюшкой

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Беседы также проходили с родителями подростков



В рамках акции «Родительский день» в уголовно-исполнительной инспекции состоялась встреча иерея Антония Хинганского с осуждёнными подростками, состоящими на учёте в инспекции.



Отец Антоний провёл индивидуальные беседы с подростками и их родителями, а также с осуждёнными, имеющими отсрочку отбывания наказания, сообщили в УФСИН по Бурятии.



