Беседы также проходили с родителями подростков
В рамках акции «Родительский день» в уголовно-исполнительной инспекции состоялась встреча иерея Антония Хинганского с осуждёнными подростками, состоящими на учёте в инспекции.
Отец Антоний провёл индивидуальные беседы с подростками и их родителями, а также с осуждёнными, имеющими отсрочку отбывания наказания, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Бурятии стоящие на учёте подростки встретились с батюшкой
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