В Бурятии прошли занятия по подводному вождению танков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Перед занятиями члены экипажа проходили легководолазную подготовку



На специализированном вододроме Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии состоялись практические занятия по подводному вождению танков Т-72Б.



Для этого экипажи оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, после чего механики-водители преодолели водную преграду шириной более 100 метров и глубиной до 5 метров, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов. Основная сложность выполнения специальных упражнений заключается в управлении боевой машиной без переключения передач.



При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, необходимые при эвакуации экипажа в случае остановки танка.



Также танкисты отрабатывают действия при затоплении боевой машины, используя изолирующие дыхательные аппараты, которые позволяют провести под водой до 60 минут. Перед допуском к вождению члены экипажа в обязательном порядке прошли легководолазную подготовку.



В свою очередь военнослужащие технических подразделений займутся вопросами, связанными с эвакуацией танка из-под воды при возникновении нештатной ситуации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

