Перед занятиями члены экипажа проходили легководолазную подготовку
На специализированном вододроме Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии состоялись практические занятия по подводному вождению танков Т-72Б.
Для этого экипажи оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, после чего механики-водители преодолели водную преграду шириной более 100 метров и глубиной до 5 метров, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов. Основная сложность выполнения специальных упражнений заключается в управлении боевой машиной без переключения передач.
При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, необходимые при эвакуации экипажа в случае остановки танка.
Также танкисты отрабатывают действия при затоплении боевой машины, используя изолирующие дыхательные аппараты, которые позволяют провести под водой до 60 минут. Перед допуском к вождению члены экипажа в обязательном порядке прошли легководолазную подготовку.
В свою очередь военнослужащие технических подразделений займутся вопросами, связанными с эвакуацией танка из-под воды при возникновении нештатной ситуации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии прошли занятия по подводному вождению танков
Общество, Фото:
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