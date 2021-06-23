В Бурятии ушла из жизни руководитель семейского хора «Истоки»

Общество, Фото: сайт минкультуры РБ, minkultrb.ru

Вера Долженко внесла огромный вклад в сохранение культуры семейских



На 62-м году ушла из жизни Вера Никифоровна Долженко, руководитель Забайкальского народного семейского хора «Истоки», лауреат Государственной премии Бурятии за заслуги в развитии народного творчества, заслуженный работник культуры Бурятии. О её кончине сообщает минкультуры республики.



Вера Никифоровна, с детства впитавшая в себя богатство и красоту семейской песни, всегда пела. Она обладала уникальным природным голосом, с очень широким диапазоном, способным взять высокие ноты.



Вера Никифоровна родилась 26 апреля 1960 года в селе Тарбагатай. В семье всегда был почёт труду, веселью, песням. Со второго класса Вера стала петь во всех школьных смотрах, концертах, солировала. После окончания Бурятского культурно-просветительского училища она возглавила Тарбагатайский районный организационно-методический центр. В это же время стала руководителем семейского народного хора «Былина». В 1990 году хор стал лауреатом фестиваля «Жемчужина Севера» в Архангельске. С основания народного этнографического ансамбля «Судьбинушка» - лауреата государственной премии Бурятии Вера Никифоровна являлась ведущей солисткой коллектива. Вместе с ансамблем выезжала на различные конкурсы и фестивали.



В 2000 году Вера Долженко стала руководителем Забайкальского народного семейского хора «Истоки», базового художественного коллектива республиканского центра народного творчества. С ее приходом хор получил новый импульс для развития. Была привлечена молодёжь, значительно расширился репертуар. Кроме песен, стали вводиться театрализованные постановки обрядовых действий, записаны более десяти аудио - и видео сборников, возобновлена активная гастрольная деятельность.



За последние годы «Истоки» становились лауреатами многочисленных всероссийских и международных творческих состязаний. Забайкальский народный семейский хор «Истоки» стал своеобразной «визитной карточкой» не только Бурятии, но и России. Творчеству «Истоков» рукоплескали зрители многих регионов России, а также Монголии, Украины, Германии, Китая, Румынии.



Хор «Истоки», объединивший энтузиастов и знатоков старинных народных песен, стал обладать огромным репертуаром, в котором старинные протяжные, лирические, календарно-обрядовые, бытовые, шуточные и плясовые песни, частушки, духовные стихи и песни старообрядцев Бурятии, других регионов России и зарубежья. В 2016 году коллективу было присвоено высокое звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».



С 2007 года Вера Долженко возглавила работу сектора русского фольклора республиканского центра народного творчества. С её приходом оживилась работа по сохранению и развитию культурных традиций этноконфессиональных групп русского населения Бурятии. Благодаря инициативности, ответственности, неустанному труду и организаторским талантам Веры Никифоровны успешно состоялись масштабные республиканские, всероссийские, международные проекты: фестиваль фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», фестивали-конкурсы «Русская песня», «Казачий круг», «Единение», «Четыре согласия», «Поёт душа», «Русский перепляс», «Играй гармонь, звени частушка!», «Как бывало в старину», «Хранители отчих традиций» и т.д.



С 2016 года она была куратором впервые организованного в Бурятии республиканского фестиваля русской культуры «Байкальский хоровод», объединившего творческие турниры и выставки по всем жанрам и видам народного художественного творчества, промыслов, декоративно-прикладного искусства.



Вера Никифоровна была автором и составителем методических сборников, аудиодисков и видеофильмов по культуре семейских Забайкалья. Также вела общественную работу, являясь членом правления исполкома региональной общественной организации «Общество культуры семейских Республики Бурятия».



В память о Вере Никифоровне остались документальные фильмы, снятые республиканскими и российскими телеканалами, и многочисленные видеозаписи концертов и выступлений ставшего родным для нё Забайкальского народного семейского хора «Истоки».



За достигнутые успехи в развитии народного творчества Вера Никифоровна была награждена почётной грамотой министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, благодарственными письмами Государственного Российского Дома народного творчества, медалью «За содействие МВД» министерства внутренних дел РФ, благодарностями президента, главы Бурятии, почётной грамотой Народного Хурала. Она была удостоена званий «Лидер культуры», была лауреатом государственной премии республики за заслуги в развитии народного творчества.



