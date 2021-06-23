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В Бурятии рассказали, как выбрать квас

В Бурятии рассказали, как выбрать квас
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Квасной сезон в самом разгаре

Квас - традиционный славянский напиток с объёмной долей этилового спирта не более 1,2 %, изготовленный в результате незавершённого спиртового и молочнокислого брожения сусла. Квас обладает приятным освежающим вкусом, улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Напиток хорошо утоляет жажду благодаря содержащимся в нём кислотам - молочной и отчасти уксусной. Калорийность продукта равна 27 ккал на сто граммов напитка, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Также квас содержит витамины B1 и E, аминокислоты, сахара, ферменты и микроэлементы. Квас, как продукт молочнокислого брожения, по действию на организм во многом подобен таким продуктам, как кефир, простокваша, ацидофилин, кумыс.

Содержание алкоголя в дрожжевом сорте кваса колеблется: от 0,7 % об. до 1,2% об. Квас не рекомендуют употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии. Часто вред приносит не сам продукт, а его качество и количество.

Напиток производится по ГОСТ или техническим условиям, стандартам организаций. При изготовлении кваса по ГОСТ не используются искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты.

Производство кваса должно осуществляться в соответствии с принципами:

1) выбор технологических процессов и режимов их осуществления на всех этапах производства продукции, обеспечивающих качество и безопасность производимой продукции;

2) соблюдение поточности технологических процессов, исключающей загрязнение производимой продукции и сырья;

3) контроль работы технологического оборудования, организованный в порядке, обеспечивающем безопасность производимой продукции;

4) соблюдение условий хранения сырья, в соответствии с нормативной документацией;

5) содержание помещений, оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства продукции, в удовлетворительном санитарном состоянии, для исключения загрязнения продукции;

6) выбор способов и периодичности санитарной обработки (мойки), дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений, санитарной обработки (мойки) и дезинфекции оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства продукции, обеспечивающих их безопасность.

7) персонал, занятый в процессе производства пищевой продукции должен: знать и соблюдать требования, обеспечивающие безопасность производства пищевой продукции; проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; соблюдать личную гигиену.

8) изготовитель пищевой продукции обязан разработать, в соответствии с принципами ХАССП программу производственного контроля, направленную на обеспечение соответствия выпускаемой продукции требованиям качества и безопасности и организовать производственный контроль.

Согласно требованиям, места размещения нестационарных торговых объектов, в том числе торговли квасом из изотермических ёмкостей в розлив, утверждаются органами местного самоуправления.

Изготовитель, продавец обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место её адрес и режим работы, информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа, информацию о реализуемом товаре. - показатели пищевой ценности пищевой продукции; рекомендации и (или) ограничения по использованию; срок годности пищевой продукции при соблюдении герметичности упаковки (ёмкости); условия хранения пищевой продукции, срок годности при вскрытии упаковки.

Продажа кваса на разлив должна осуществляться продавцом в специальной чистой санитарной одежде, включая головной убор, при наличии бейджика с указанием имени и фамилии продавца. У продавца должна быть при себе личная медицинская книжка с результатами медицинского осмотра и гигиенической аттестации.

Как сообщал «Байкал-Daily», квасной сезон в Улан-Удэ открылся 15 мая. 
квас
 
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