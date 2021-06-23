 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

В Забайкалье за сутки скончались трое больных с коронавирусом

В Забайкалье за сутки скончались трое больных с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число летальных случаев достигло 867

По данным оперативного штаба Забайкальского края на 23 июня, за последние сутки выявлено 177 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии ковид обнаружен у 45 280 забайкальцев.

За прошедшие сутки 112 человек вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 42 660.

В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 109 человек находятся в тяжёлом состоянии, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 867 человек. За последние сутки в Забайкалье подтверждено три летальных исхода от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 42 435 случаев заражения. Суточный прирост составил 258 человек. В последние дни произошёл резкий рост летальных исходов – в понедельник скончался сразу 21 человек (новый печальный рекорд), накануне – 20. 
смерть коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ушла из жизни руководитель семейского хора «Истоки»
В Бурятии ушла из жизни руководитель семейского хора «Истоки»
Общество, 23.06.2021
Вера Долженко внесла огромный вклад в сохранение культуры семейских
В Забайкалье за сутки скончались трое больных с коронавирусом
В Забайкалье за сутки скончались трое больных с коронавирусом
Общество, 23.06.2021
Общее число летальных случаев достигло 867
В Улан-Удэ рассказали о подпольных вечеринках
В Улан-Удэ рассказали о подпольных вечеринках
Общество, 23.06.2021
Место проведения до последнего держится в секрете
Юрист из Германии хочет переплыть Байкал во второй раз
Юрист из Германии хочет переплыть Байкал во второй раз
Общество, 23.06.2021
На этот Фальк Тишендорф усложнит маршрут
В пригороде Улан-Удэ прикрыли детский лагерь
В пригороде Улан-Удэ прикрыли детский лагерь
Общество, 23.06.2021
В лагере выявили нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов
Бурятия присоединилась к акции «Аист на крыше»
Бурятия присоединилась к акции «Аист на крыше»
Общество, 23.06.2021
Трогательную песню спели более 100 человек
В нацпарке в Бурятии начали расчистку лесных проездов
В нацпарке в Бурятии начали расчистку лесных проездов
Общество, 23.06.2021
Лесные дороги необходимы в  том числе для оперативного выезда на лесные пожары
В Бурятии сообщают о готовящихся подпольных выпускных
В Бурятии сообщают о готовящихся подпольных выпускных
Общество, 23.06.2021
Сообщается, что родители бронируют домики на Байкале и заведения в Улан-Удэ
Анита Цой показала Баира, подаренного в Иволгинском дацане
Анита Цой показала Баира, подаренного в Иволгинском дацане
Общество, 23.06.2021
Собаку певице подарили во время гастролей в Улан-Удэ
В Забайкалье установили временный мост взамен смытого
В Забайкалье установили временный мост взамен смытого
Общество, 23.06.2021
Бурные потоки воды буквально смяли прежний мост
В Улан-Удэ появятся ещё три светофора
В Улан-Удэ появятся ещё три светофора
Общество, 23.06.2021
Светофоры установят на опасных участках
Бурятия пришла на помощь Иркутской области
Бурятия пришла на помощь Иркутской области
Общество, 23.06.2021
Группировка из Бурятии поможет в тушении лесных пожаров
На Кругобайкалке временно запретили ставить палатки
На Кругобайкалке временно запретили ставить палатки
Общество, 23.06.2021
Вокруг популярных у туристов мест разгуливают медведи
В Бурятии огородили маслоприёмник, куда провалился бычок
В Бурятии огородили маслоприёмник, куда провалился бычок
Общество, 23.06.2021
Ограждение установили, чтобы подобных случаев больше не было  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^