Общее число летальных случаев достигло 867
По данным оперативного штаба Забайкальского края на 23 июня, за последние сутки выявлено 177 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии ковид обнаружен у 45 280 забайкальцев.
За прошедшие сутки 112 человек вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 42 660.
В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 109 человек находятся в тяжёлом состоянии, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 867 человек. За последние сутки в Забайкалье подтверждено три летальных исхода от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 42 435 случаев заражения. Суточный прирост составил 258 человек. В последние дни произошёл резкий рост летальных исходов – в понедельник скончался сразу 21 человек (новый печальный рекорд), накануне – 20.
В Забайкалье за сутки скончались трое больных с коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вера Долженко внесла огромный вклад в сохранение культуры семейских
Общее число летальных случаев достигло 867
Место проведения до последнего держится в секрете
На этот Фальк Тишендорф усложнит маршрут
В лагере выявили нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов
Трогательную песню спели более 100 человек
Лесные дороги необходимы в том числе для оперативного выезда на лесные пожары
Пассажиров просят быть внимательнее
Сообщается, что родители бронируют домики на Байкале и заведения в Улан-Удэ
Собаку певице подарили во время гастролей в Улан-Удэ
Бурные потоки воды буквально смяли прежний мост
Светофоры установят на опасных участках
Группировка из Бурятии поможет в тушении лесных пожаров
Вокруг популярных у туристов мест разгуливают медведи
Ограждение установили, чтобы подобных случаев больше не было