 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

Житель Иркутской области украл у томича с карты деньги

Житель Иркутской области украл у томича с карты деньги
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчина забыл гаджет в привокзальном кафе

В Иркутской области транспортные полицейские задержали местного жителя, который украл с банковского счета томича четыре с половиной тысячи рублей.

Накануне в полицию обратился 40-летний житель города Томска с просьбой принять меры к розыску мобильного телефона, в чехле которого находилось водительское удостоверение и банковская карта на имя заявителя. По его словам, во время ожидания поезда в кафе на привокзальной станции Тайшет, он поставил мобильный телефон на зарядку. По прибытии поезда мужчина вошёл в вагон и отправился в поездку, оставив, по собственной невнимательности, телефон, в чехле которого находились документы и банковская карта, в привокзальном кафе. Впоследствии с банковской карты, мобильным переводом на банковский счёт, были украдены 4500 рублей.

Транспортными полицейскими задержан 20-летний житель Тайшета, ранее судимый за имущественное преступления, который украл деньги. Как пояснил задержанный, сотовый телефон и его содержимое он нашёл на привокзальной площади и воспользовался найденным в личных целях.

- В настоящее время правоохранителями у злоумышленника изъяты сотовый телефон и водительское удостоверение. Банковскую карту тот выбросил, избавившись, таким образом, от улик, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. 
кража Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Иркутской области украл у томича с карты деньги
Житель Иркутской области украл у томича с карты деньги
Общество, 23.06.2021
Мужчина забыл гаджет в привокзальном кафе
В Бурятии объявлен строгий локдаун
В Бурятии объявлен строгий локдаун
Общество, 23.06.2021
Принятые меры жёсткие – в их числе нерабочие дни или ограничение допуска в места отдыха на Байкале
В Бурятии прошли занятия по подводному вождению танков
В Бурятии прошли занятия по подводному вождению танков
Общество, 23.06.2021
Перед занятиями члены экипажа проходили легководолазную подготовку
В Бурятии рассказали, как выбрать квас
В Бурятии рассказали, как выбрать квас
Общество, 23.06.2021
Квасной сезон в самом разгаре
12% жителей Бурятии привились от коронавируса
12% жителей Бурятии привились от коронавируса
Общество, 23.06.2021
Запасы вакцины в республике имеются
В Улан-Удэ ремонтируют 11 котельных
В Улан-Удэ ремонтируют 11 котельных
Общество, 23.06.2021
Столица Бурятии готовится к отопительному сезону.
Сразу три человека стали почётными гражданами Улан-Удэ
Сразу три человека стали почётными гражданами Улан-Удэ
Общество, 23.06.2021
Список почётных граждан пополнили директор завода и два спортсмена
В Улан-Удэ спортсмены помогли в обустройстве ковидного госпиталя
В Улан-Удэ спортсмены помогли в обустройстве ковидного госпиталя
Общество, 23.06.2021
Перед работами все добровольцы сдали ПЦР-тесты
В Бурятии стоящие на учёте подростки встретились с батюшкой
В Бурятии стоящие на учёте подростки встретились с батюшкой
Общество, 23.06.2021
Беседы также проходили с родителями подростков
В Улан-Удэ предлагают благоустроить старый Селенгинский мост
В Улан-Удэ предлагают благоустроить старый Селенгинский мост
Общество, 23.06.2021
Урбанисты предложили создать интересное общественное пространство
В Иркутской области обещают углублённую диспансеризацию переболевшим ковидом
В Иркутской области обещают углублённую диспансеризацию переболевшим ковидом
Общество, 23.06.2021
В первую очередь пригласят тех, кто болел в средней и тяжёлой формах
В Бурятии есть учительская династия, насчитывающая более трёх веков
В Бурятии есть учительская династия, насчитывающая более трёх веков
Общество, 23.06.2021
Общий педагогический стаж семьи составляет 314 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^