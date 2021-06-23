Житель Иркутской области украл у томича с карты деньги

Мужчина забыл гаджет в привокзальном кафе



В Иркутской области транспортные полицейские задержали местного жителя, который украл с банковского счета томича четыре с половиной тысячи рублей.



Накануне в полицию обратился 40-летний житель города Томска с просьбой принять меры к розыску мобильного телефона, в чехле которого находилось водительское удостоверение и банковская карта на имя заявителя. По его словам, во время ожидания поезда в кафе на привокзальной станции Тайшет, он поставил мобильный телефон на зарядку. По прибытии поезда мужчина вошёл в вагон и отправился в поездку, оставив, по собственной невнимательности, телефон, в чехле которого находились документы и банковская карта, в привокзальном кафе. Впоследствии с банковской карты, мобильным переводом на банковский счёт, были украдены 4500 рублей.



Транспортными полицейскими задержан 20-летний житель Тайшета, ранее судимый за имущественное преступления, который украл деньги. Как пояснил задержанный, сотовый телефон и его содержимое он нашёл на привокзальной площади и воспользовался найденным в личных целях.



- В настоящее время правоохранителями у злоумышленника изъяты сотовый телефон и водительское удостоверение. Банковскую карту тот выбросил, избавившись, таким образом, от улик, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

