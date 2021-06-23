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В пригороде Улан-Удэ прикрыли детский лагерь

В пригороде Улан-Удэ прикрыли детский лагерь
Общество,  Фото:pixabay.com
В лагере выявили нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов

В Бурятии судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность лагеря дневного пребывания «Радуга» в селе Гурульба.

- В лагере было допущено невыполнение противоэпидемиологических требований в условиях введения в республике режима повышенной готовности по угрозе распространения коронавируса, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов выявили сотрудники Роспотребнадзора

Гурульбинская средняя общеобразовательная школа была привлечено к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 30 суток.

В день поступления исполнительного документа судебный пристав возбудил исполнительное производство и приостановил работу детского лагеря дневного пребывания.

На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство учреждения предупреждено об административной и уголовной ответственности.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в середине июня в Бурятии и так объявили о закрытии всех лагерей дневного пребывания. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Ведь в отличие от стационарных, в лагерях дневного пребывания дети не ночуют, а вечером возвращаются домой. В итоге в таких лагерях начали выявлять случаи заражения ковидом.

летние лагеря судебные приставы
 
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