В Забайкалье установили временный мост взамен смытого

В Забайкальском крае восстанавливают инфраструктуру в пострадавших от паводках районах. Так, в городе Балей сделали пешеходную переправу взамен разрушенного моста, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Бурные потоки воды, шедшие через район Новотроицк, буквально смяли прежний мост. Разровняв площадку и укрепив её камнями, спасатели приступили к постройке временной переправы из материалов, предоставленных городской администрацией.
- 19 июня мы прибыли в город Балей. По прибытию занимались переправкой с берега на берег инвалидов, детей и женщин. В следующие дни занимались адресной помощью – убирали дворы, ставили заборы и другими работами, - поделился помощник начальника караула пожарно-спасательной части №6 Читы Сергей Сухотин.
Временная переправа была сделана в кратчайшие сроки. Теперь жители Новотроицка могут переходить на другой берег, не замачивая ног и не боясь упасть в студёный поток.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Забайкалье подтоплено 88 жилых домов, 524 приусадебных участка. Разрушено 15 деревянных мостов, частично подтоплено 10 участков автодорог общей протяженностью 6130 метров.