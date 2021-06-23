 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

В Забайкалье установили временный мост взамен смытого

В Забайкалье установили временный мост взамен смытого
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Бурные потоки воды буквально смяли прежний мост

В Забайкальском крае восстанавливают инфраструктуру в пострадавших от паводках районах. Так, в городе Балей сделали пешеходную переправу взамен разрушенного моста, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Бурные потоки воды, шедшие через район Новотроицк, буквально смяли прежний мост. Разровняв площадку и укрепив её камнями, спасатели приступили к постройке временной переправы из материалов, предоставленных городской администрацией.

- 19 июня мы прибыли в город Балей. По прибытию занимались переправкой с берега на берег инвалидов, детей и женщин. В следующие дни занимались адресной помощью – убирали дворы, ставили заборы и другими работами, - поделился помощник начальника караула пожарно-спасательной части №6 Читы Сергей Сухотин.

Временная переправа была сделана в кратчайшие сроки. Теперь жители Новотроицка могут переходить на другой берег, не замачивая ног и не боясь упасть в студёный поток.


Как сообщал «Байкал-Dailу», в Забайкалье подтоплено 88 жилых домов, 524 приусадебных участка. Разрушено 15 деревянных мостов, частично подтоплено 10 участков автодорог общей протяженностью 6130 метров. 
мост подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье установили временный мост взамен смытого
В Забайкалье установили временный мост взамен смытого
Общество, 23.06.2021
Бурные потоки воды буквально смяли прежний мост
В Улан-Удэ появятся ещё три светофора
В Улан-Удэ появятся ещё три светофора
Общество, 23.06.2021
Светофоры установят на опасных участках
Бурятия пришла на помощь Иркутской области
Бурятия пришла на помощь Иркутской области
Общество, 23.06.2021
Группировка из Бурятии поможет в тушении лесных пожаров
На Кругобайкалке временно запретили ставить палатки
На Кругобайкалке временно запретили ставить палатки
Общество, 23.06.2021
Вокруг популярных у туристов мест разгуливают медведи
В Бурятии сообщают о готовящихся подпольных выпускных
В Бурятии сообщают о готовящихся подпольных выпускных
Общество, 23.06.2021
Сообщается, что родители бронируют домики на Байкале и заведения в Улан-Удэ
В Бурятии огородили маслоприёмник, куда провалился бычок
В Бурятии огородили маслоприёмник, куда провалился бычок
Общество, 23.06.2021
Ограждение установили, чтобы подобных случаев больше не было  
В Улан-Удэ увеличили число мобильных групп по COVID-19
В Улан-Удэ увеличили число мобильных групп по COVID-19
Общество, 23.06.2021
Мобильные группы будут чаще проводить проверки по вечерам
Бадма и Чагдар станут главными героями ледового городка Улан-Удэ
Бадма и Чагдар станут главными героями ледового городка Улан-Удэ
Общество, 23.06.2021
Ледовый городок обойдётся в шесть миллионов рублей  
В России решили увеличить штрафы за выброшенный мусор из машины
В России решили увеличить штрафы за выброшенный мусор из машины
Общество, 23.06.2021
За нарушение могут оштрафовать на 100 тысяч рублей
В Бурятии объяснили, как получить выплату на школьников
В Бурятии объяснили, как получить выплату на школьников
Общество, 23.06.2021
Выплаты будут давать на детей от 6 до 18 лет
Ещё 20 человек умерли от коронавируса в Бурятии
Ещё 20 человек умерли от коронавируса в Бурятии
Общество, 23.06.2021
Заболеваемость COVID-19 продолжает набирать темпы
В Бурятии рассказали о литературных предпочтениях осуждённых
В Бурятии рассказали о литературных предпочтениях осуждённых
Общество, 23.06.2021
Осуждённые проявляют тягу к классической литературе
В Бурятии за заповедными территориями начали следить с телефонов
В Бурятии за заповедными территориями начали следить с телефонов
Общество, 23.06.2021
С помощью гаджетов можно будет выявить переполненные даже баки с мусором и браконьеров
Уроженец Бурятии получил звание заслуженного врача РФ
Уроженец Бурятии получил звание заслуженного врача РФ
Общество, 23.06.2021
Валерий Цыдыпов трудится в поликлинике Российской академии наук  
В Улан-Удэ больница №4 разворачивает новые ковидные койки
В Улан-Удэ больница №4 разворачивает новые ковидные койки
Общество, 23.06.2021
В больнице срочно провели ремонт для разворачивания новых коек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^