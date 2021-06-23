Бурятия пришла на помощь Иркутской области









Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии отправились в Иркутск для помощи в тушении сложных лесных пожаров. Такое решение принял штаб по тушению лесных пожаров Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- В сводном плане республики предусмотрены силы и средства для межрегионального маневрирования. Если есть возможность помочь – помогаем, - отметил зампред правительства Пётр Мордовской.- Группировка парашютной десантной пожарной службы из 31 сотрудника вылетели сегодня в Иркутскую область. На помощь соседнему региону отправляются специалисты Бичурского, Закаменского и Сосново-озерского авиаотделений. Уже сегодня они будут работать на лесном пожаре, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.Координатором группы назначен опытный лётчик-наблюдатель Роман Михайленко. Вся группировка будет разделена на три небольшие группы, они будут работать на разных кромках одного лесного пожара.По информации ФБУ «Авиалесоохрана» на 22 июня в Иркутской области проводились работы по тушению 10 лесных пожаров на площади более 32 тысяч га. В Катангском районе Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации.В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка.