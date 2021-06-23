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В Улан-Удэ увеличили число мобильных групп по COVID-19

В Улан-Удэ увеличили число мобильных групп по COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мобильные группы будут чаще проводить проверки по вечерам

В Улан-Удэ увеличили количество мобильных групп по контролю мер профилактики COVID-19 для рейдов в вечернее время, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В каждом районе Улан-Удэ ежедневно работают четыре мобильные группы по организациям торговли, общепита, сферы услуг. Кроме того, проводят рейды отдельные мобильные группы по транспорту, по объектам туризма, по объектам спорта.

С 24 июня вечерние рейды будут проводить девять мобильных групп. В составе каждой группы контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса ведут государственные и муниципальные служащие, сотрудники полиции и управления Роспотребнадзора. Для работы на транспорте привлечены и госавтоинспекторы.

Ежедневно мобильные группы проверяют до 300 объектов. За минувшие сутки рейдами охвачено 264 объекта в Улан-Удэ. Проверяющие работают как в крупных торговых центрах, рынках, так и в маленьких магазинах в центре и пригороде, павильонах, на автозаправочных станциях и т.д.

Всего в республике по итогам работы мобильных групп только за вчерашний день составлено 136 протоколов об административном правонарушении.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 258 человек. Умерли накануне сразу 20 больных. Заболеваемость идёт в гору с каждым днём. 
коронавирус профилактика
 
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